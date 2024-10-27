Политика как он...
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Политика как она есть

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Кобахидзе заявил, что оппозиция не помешает работе нового парламента

Кобахидзе заявил, что оппозиция не помешает работе нового парламента

Премьер-министр Грузии заявил, что оппозиция не помешает работе нового парламента и правительства Протесты и любые другие действия оппозиции не смогут помешать работе обновленного парламента и утверждению правительства Грузии.

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