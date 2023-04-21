Сезон дачных автобусов откроют в Новосибирске с 22 апреля

По данным мэрии, 22 октября будет запущено два сезонных маршрута регулярного сообщения. - Автобус №51л будет ходить от Нижней Ельцовки до садового общества «Отдых-2» на берегу Оби; - Автобус №77л будет ходить от Ветлужской до остановки «Сады».