Нижегородские пенсионеры и льготники приглашаются на бесплатную правовую консультацию 30 июля

30 июля с 10:00 в Нижнем Новгороде будет проводиться безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, с участием уполномоченных лиц исполнительных органов и учреждений Нижегородской области.
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