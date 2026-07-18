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Нижегородская правда

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Нижегородские пенсионеры и льготники приглашаются на бесплатную правовую консультацию 30 июля

Нижегородские пенсионеры и льготники приглашаются на бесплатную правовую консультацию 30 июля

30 июля с 10:00 в Нижнем Новгороде будет проводиться безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, с участием уполномоченных лиц исполнительных органов и учреждений Нижегородской области.

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