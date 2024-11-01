Арабские государства просят принять резолюцию из-за запрета БАПОР Израилем

Лига арабских государств (ЛАГ) просит ООН принять резолюцию из-за запрета деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях израильским кнессетом.
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