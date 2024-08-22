Видео: в Янино завершают работы перед запуском движения по Колтушскому шоссе

К концу августа полос станет четыре В Янино завершается последний этап перед запуском движения по всем четырём полосам Колтушского шоссе в конце августа, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников Ленобласти.
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