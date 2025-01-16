Житель Приморья получил срок за сотрудничество с легионом «Свобода России»

Военный суд Тихоокеанского флота приговорил жителя Приморского края Сергея Осиновского к семи годам колонии строгого режима за передачу информации украинской террористической организации «Легион "Свобода России"»*, которая планировала устроить поджоги в военкомате.
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