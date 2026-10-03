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ТАСС

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Медведев: ЕС манипулирует общественным мнением под предлогом "российской угрозы"

Медведев: ЕС манипулирует общественным мнением под предлогом "российской угрозы"

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Европейцы эксплуатируют тему мнимой "российской угрозы" как предлог для того, чтобы манипулировать общественным мнением, набирать голоса на выборах и направлять деньги в военные бюджеты.

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