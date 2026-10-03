Медведев: ЕС манипулирует общественным мнением под предлогом "российской угрозы"

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Европейцы эксплуатируют тему мнимой "российской угрозы" как предлог для того, чтобы манипулировать общественным мнением, набирать голоса на выборах и направлять деньги в военные бюджеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым