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Формула-2. Венгрия. Маини выиграл квалификацию, Камара – 2-й, Цолов – 7-й, Мини – 9-й, Херта – 18-й

Гонщик «АРТ» Куш Маини показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» под Будапештом.  На второй строчке расположился пилот «Инвикты» Рафаэл Камара , на третьей – представитель «Кампоса» Ноэль Леон.

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