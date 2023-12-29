Американцы решат, что лучше: ликвидация либо «домашний арест» в Филадельфии Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Константин Кнырик Западные спецслужбы привели украинского президента Владимира Зеленского к власти, они же его и ликвидируют за ненадобностью.