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«Я никогда не исполняла произведения вживую»: Маргарита Суханкина призналась в суде, что поет под фонограмму

«Я никогда не исполняла произведения вживую»: Маргарита Суханкина призналась в суде, что поет под фонограмму

Бывшая вокалистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина вновь оказалась в центре судебного спора с создателем и продюсером коллектива Андреем Литягиным.

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