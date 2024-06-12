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Закон, порядок, государство

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Cотрудники оренбургской Госавтоинспекции организовали для детей работу площадки по ПДД «Городок безопасности»

Cотрудники оренбургской Госавтоинспекции организовали для детей работу площадки по ПДД «Городок безопасности»

Перед началом летних каникул маленьким оренбуржцам необходимо повторить правила дорожного движения. Сотрудники отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» совместно с представителями автошколы «Оренбург» и регионального центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма при помощи мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» построили настоящий городок безопасности.

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