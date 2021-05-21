Фонтанка

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Польза для участников забега и полумарафона ЗСД Фонтанка Фест: маршрут, правила, советы

Польза для участников забега и полумарафона ЗСД Фонтанка Фест: маршрут, правила, советы

Более двух тысяч бегунов зарегистрировались для участия в забеге на ЗСД Фонтанка Фест 22 мая*. Рассказываем основные правила и делимся полезными советами, чтобы все прошло весело и без происшествий.

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