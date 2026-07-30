В Тамбове пресечена деятельность молодых сожителей из Екатеринбурга, пытавшихся сбыть около 1,5 кг «соли»

В Тамбовской области оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России пресекли деятельность двух сожителей из Екатеринбурга – 19-летнего юноши и его 23-летней спутницы.
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