В Рязанской области ищут родственников пилота бомбардировщика

Место крушения бомбардировщика Пе-2 обнаружили в Орловской области – 29 января 1943 года экипаж 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка не вернулся с боевого задания и числился пропавшим без вести.
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