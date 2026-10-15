❗️Пропавшего в Севастополе 13‑летнего подростка ищут вторые сутки 13 октября около 15:00 Никита Ляхов ушёл из дома на улице Челнокова гулять и не вернулся до настоящего времени.
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