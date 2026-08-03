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Внук де Голля объяснил значение визита генерала в СССР в 1966 году

Внук де Голля объяснил значение визита генерала в СССР в 1966 году

Внук бывшего президента Франции и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в интервью РИА Новости рассказал о значении визита Шарля де Голля в Советский Союз летом 1966 года.

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