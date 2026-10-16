“While President Trump has claimed that noncitizens voted en masse and even tipped the scales in recent elections, research from partisan and nonpartisan groups alike has shown that instances of noncitizen voting are so rare that they have never been significant enough to change the outcome of an election,” the New York Times reports.
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