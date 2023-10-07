Первый снег выпал в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. Согласно данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 октября в Северной столице ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега.