Склад с боеприпасами ВСУ уничтожили у населенного пункта Новомихайловка в ДНР

РИАМО - 10 окт. На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» успешно отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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