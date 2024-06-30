Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Zim
    Надо же, вдруг нашли ОДНОГО мигранта с поддельными экзаменами, да у 99% мигрантов справки об экзаменах липовые.В Пензе нашли миг...
  • Галина Друзина
    Да пипец, выслать всех мигрантов с семьями и принимать по новым законам, как в Белоруссии, разогнать все диаспоры - э...В Пензе нашли миг...
  • Патриот Сусанин
    Обворованные ею Воины гибнут и получают увечья на фронте, их семья много лет страдают без квартир, а Воровка-Чемпион ...Исчезновение бывш...

Питьевую воду нельзя разливать в пластиковую тару: мнение ученых

Питьевую воду нельзя разливать в пластиковую тару: мнение ученых

Пейте воду чистую, вкусную, полезную и только питьевую, а еще ни в коем случае не из пластиковой посуды! Так или примерно так считают китайские ученые, которые обнародовали результаты новейшего исследования в области пищевого поведения человека и связанных с этим трудностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх