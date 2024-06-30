Питьевую воду нельзя разливать в пластиковую тару: мнение ученых

Пейте воду чистую, вкусную, полезную и только питьевую, а еще ни в коем случае не из пластиковой посуды! Так или примерно так считают китайские ученые, которые обнародовали результаты новейшего исследования в области пищевого поведения человека и связанных с этим трудностей.