За Белгород стоило бы сровнять с землёй Банковую, но есть одно «но»

Светлана Коваленкова

Ждем! И думаем! А что серая зона у нас где????? Кто думает , что эти нас ждут ?! Не надо себя обманывать! И идти надо до конца! Иначе нет смысла тому что уже сделано! Как только заключим договор,этих быстро примут везде и на оставшуюся территорию зайдет НАТО на законных основаниях и тогда даже трудно представить что будет! Так как мы со своей «решительностью» будем думать и не знаю с кем советоваться!!!