Политнавигатор Жителям Белгорода можно только посочувствовать и посоветовать брать пример с Донецка.
За Белгород стоило бы сровнять с землёй Банковую, но есть одно «но»
Комментарии
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Николай Зарубин
Как же всем хочется из клоуна сделать "хероя"))) Раскатать не сложно, а смысл? Дождитесь 20 мая и все будет как надо)))
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1 час.
Светлана Коваленкова
Ждем! И думаем! А что серая зона у нас где????? Кто думает , что эти нас ждут ?! Не надо себя обманывать! И идти надо до конца! Иначе нет смысла тому что уже сделано! Как только заключим договор,этих быстро примут везде и на оставшуюся территорию зайдет НАТО на законных основаниях и тогда даже трудно представить что будет! Так как мы со своей «решительностью» будем думать и не знаю с кем советоваться!!!
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1 час.
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