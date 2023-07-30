Эту летнюю дачу построили для родителей. Здесь очень по-домашнему. Интерьер всячески располагает и подталкивает к отдыху.
Построили для родителей домик в лесу. Как он выглядит внутри? Не верится, что эта красота — в России!
Комментарии
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Владимир Петров
Для криминала привлекательно и доступно. А так великолепно.
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1 д.
EE
Elena Eliseeva
Так что же теперь, крепости строить для всех?
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1 д.
Владимир Петров
А вот представьте, что с каждой стороны вам по кирпичу жахнули. С какой стороны отбиваться от злодеев будете? Или стеклорезом тихонько отверстие вырезают... Я у богатого одноклассника заночевал на 1-м этаже, который был сплошь стеклянный. И проснулся ночью от негромких шагов за стеклом и хмель враз прошёл. Задрапировал стену шторами-портьерами, но сон не шёл - чудилось нечто отделённое от меня, хоть и толстым, но всего лишь стеклом. Да тряпицами.
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1 д.
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