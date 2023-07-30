Построили для родителей домик в лесу. Как он выглядит внутри? Не верится, что эта красота — в России!

Владимир Петров

А вот представьте, что с каждой стороны вам по кирпичу жахнули. С какой стороны отбиваться от злодеев будете? Или стеклорезом тихонько отверстие вырезают... Я у богатого одноклассника заночевал на 1-м этаже, который был сплошь стеклянный. И проснулся ночью от негромких шагов за стеклом и хмель враз прошёл. Задрапировал стену шторами-портьерами, но сон не шёл - чудилось нечто отделённое от меня, хоть и толстым, но всего лишь стеклом. Да тряпицами.