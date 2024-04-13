«Супербактерии» передаются от домашних животных к владельцам.

Домашние собаки и кошки играют важную роль в распространении бактерий, устойчивых к антибиотикам, говорится в новом исследовании, представленном на Глобальном конгрессе ESCMID (ранее ECCMID) в Барселоне, Испания (который пройдет 27–30 апреля).
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