Уроки Казахстана для властей РФ и российского народа

автор - Советский патриот = События в Казахстане, названные пропагандой майданом и попыткой захвата власти некими иностранными структурами подошли к своему концу.
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