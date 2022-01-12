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Уроки Казахстана для властей РФ и российского народа

Уроки Казахстана для властей РФ и российского народа

автор - Советский патриот = События в Казахстане, названные пропагандой майданом и попыткой захвата власти некими иностранными структурами подошли к своему концу.

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