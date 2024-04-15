Почти 800 тысяч услуг оказали специалисты МФЦ Нижегородской области за первый квартал 2024 года. В числе самых востребованных – услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества, регистрация информации о ребенке на «Госуслугах», осуществление миграционного учета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии