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Нижегородская правда

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Почти 800 тысяч услуг оказали специалисты МФЦ Нижегородской области за первый квартал 2024 года

Почти 800 тысяч услуг оказали специалисты МФЦ Нижегородской области за первый квартал 2024 года

Почти 800 тысяч услуг оказали специалисты МФЦ Нижегородской области за первый квартал 2024 года. В числе самых востребованных – услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества, регистрация информации о ребенке на «Госуслугах», осуществление миграционного учета.

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