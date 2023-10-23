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«Разливали неподалеку»: придется ли россиянам заменять виски и текилу

«Разливали неподалеку»: придется ли россиянам заменять виски и текилу

Строки Вертинского «Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски» сегодня звучат для россиян почти издевательством — конечно, это хорошо, но попробуй найди сегодня «простой шотландский» виски! За полтора года жизни в условиях новых экономических санкций и, что скрывать, в некоторой изоляции от внешнего мира в российских магазинах совсем закончились запасы импортного […].

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