Поставки коксующегося угля под ударом – последствия ответных тарифов Китая Татьяна АрестоваКлайд Расселл, ведущий колонки в Reuters, указал на серьезные последствия тарифов Китая, вводимых в ответ на пошлины США, для морских поставок коксующегося угля.
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