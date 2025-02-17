Поставки коксующегося угля под ударом – последствия ответных тарифов Китая Татьяна АрестоваКлайд Расселл, ведущий колонки в Reuters, указал на серьезные последствия тарифов Китая, вводимых в ответ на пошлины США, для морских поставок коксующегося угля.