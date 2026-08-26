"Вот такое цена": мигрантку, возмущенную платой за УЗИ в госбольнице, послали на родину

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну , а послали бы её в кап. страну, о которой они так мечтали и стремились попасть и из- за этого отсоединились от РФ . Исполнилось их желание , а теперь они свободные граждане , а наша медицина свободная от них . Я представляю чтобы ей ответили в США и какую сумму запросили бы . Пусть посмотрит ТВ и там ей скажут сколько стоят операции и услуги . Миллионы и не рубли , а доллары и евро