Русский Колоколъ Гостья из Средней Азии приехала во Владивосток, зашла в госклинику и потребовала бесплатное УЗИ, а когда ей выставили счет в 5100 рублей за исследование и консультацию, записала возмущённое видео.
"Вот такое цена": мигрантку, возмущенную платой за УЗИ в госбольнице, послали на родину
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну , а послали бы её в кап. страну, о которой они так мечтали и стремились попасть и из- за этого отсоединились от РФ . Исполнилось их желание , а теперь они свободные граждане , а наша медицина свободная от них . Я представляю чтобы ей ответили в США и какую сумму запросили бы . Пусть посмотрит ТВ и там ей скажут сколько стоят операции и услуги . Миллионы и не рубли , а доллары и евро
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4 н.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
кому их правители лижут ж... пусть там и требуют...
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4 н.
Станислав Бурченко
...гнать в кишлак, и затулу в придачу...
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4 н.
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