Саддик Бей обновил личный рекорд результативности в игре с «Орландо» – 51 очко

Саддик Бей обновил личный рекорд результативности в игре с «Орландо» – 51 очко

Легкий форвард «Детройта» Саддик Бей обновил личный рекорд результативности в выездном матче с «Орландо» (134:120).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх