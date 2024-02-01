Петербуржцы пожаловались на тараканов и сломанные унитазы в городских больницах

Петербуржцы рассказали об основных проблемах в городских больницах. Претензии собрал портал Neva.Today, изучив жалобы, касающиеся состояния бюджетных учреждениях здравоохранения, опубликованные на портале «Наш Санкт-Петербург».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии