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«Канадский Titan-S сгорел на СВО»: ВС РФ впервые уничтожили броневик, собранный в Дубае

«Канадский Titan-S сгорел на СВО»: ВС РФ впервые уничтожили броневик, собранный в Дубае

Также уничтожены американский БТР М1117 и украинский «Казак»В Минобороны России отчитались об уничтожении бронеавтомобиля Titan-S канадского производства.

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