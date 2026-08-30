«Канадский Titan-S сгорел на СВО»: ВС РФ впервые уничтожили броневик, собранный в Дубае

Также уничтожены американский БТР М1117 и украинский «Казак»В Минобороны России отчитались об уничтожении бронеавтомобиля Titan-S канадского производства.
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