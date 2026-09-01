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Нижегородская правда

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Марина Булова: 90% российских регионов используют ИИ-решения Сбера

Марина Булова: 90% российских регионов используют ИИ-решения Сбера

Вице-президент, руководитель дирекции по ESG Сбербанка выступила на сессии «Цифровые решения для повышения качества жизни в городах Дальнего Востока» ВЭФ-2026.

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