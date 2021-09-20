Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что избиратель «услышал и поверил» партии

Политика как она естьПолитикаЛидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что избиратель «услышал и поверил» партии Он уверен, что его соратники вдвое или даже втрое улучшили результат по сравнению с предыдущими думскими выборами.Вернуться к статье134НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьПока в КПРФ не уберут Зюганандреича, надеяться на успех коммунистов глупо!!! Радостный такой - почти 20% набрали, а если бы ума хватило объединиться с другими, то "победа" ЕдРы была бы под вопросом!ИИринаДа не смешите ,даже если 99% будут за КПРФ ,всё равно "победят " враги коммунистов . Их "демократия "-это их очередная ложь ,на выборах врагов коммунистов всегда побеждают только они сами .Ивановнатак а что там делали ваши наблюдатели?кого они наблюдали?Ваша СветлостьИ в мыслях не было Вас смешить. Просто КПРФ, надо менять стратегию и тактику, а болтовня Зюганадреича никак не меняется десятилетия. Он только умеет отмечать, разоблачать, советовать, а давно надо делом заниматься! Вот и сейчас он получит свои кресла в Думе и будет вести пустопорожнюю болтовню до следующих выборов за счёт бюджета РФ!ИИринаЯ за КПРФ ,и мне тоже не нравится Зюганов , но ,как говорил дедушка Сталин -нет у меня для вас других писателей . А что Вы предлагаете ? Вместе со злобной антикоммунистиской кликой бесноваться против Зюганова ? Так это только на радость клике .Ивановнавсе кто на выборы не пошёл поедут строить города в Сибирь.ГМГеоргий МихалевКто этих скотов вообще на выборы пустил. Коммуняки должны быть в кандалах и на каторге.ИИринаНу да ,когда репрессируют ВАС ,врагов коммунистов , -это преступление ,а когда ВЫ репрессируете -это Законность . Знаем .ГМГеоргий МихалевВы скоты еще за реки крови и репрессии миллионов невиновных не ответили. Вас, скотов, надо эшелонами гнать в ваши же лагеря.ИИринаЧто за клевета ? Это ВЫ , внешние и внутренние враги коммунистов ,развязали Гражданскую ,напали на СССР в 1941 году ,уничтожив в этих войнах более 30 миллионов российских /советских граждан . А после захвата вами СССР вы устроили ГЕНОЦИД народов ,сверхсмертность после захвата вами СССР составила более 25 миллионов человек ,из них 15 миллионов -в РФ . И вы еще имеете наглость в вашей клевете на коммунистов ,изображать из себя "человеколюбцев ".ГМГеоргий МихалевОт коммунячьей шушеры только такую брехню и можно ожидать. У вас богатый опят, 74 года брехали и убивали.МихаилЗюганов как всегда в выигрыше...пока он лидер ,ничего существенного от оппозиции ждать не приходится . Да и голосовать не за кого.ИвановнаЯ его услышала и проголосовала за партию пенсионеров жаль они не вышли ГДКомментировать
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