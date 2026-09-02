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Царьград

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Александр Новак: в ТЭК России нет угроз для безопасности объектов

Александр Новак: в ТЭК России нет угроз для безопасности объектов

На Восточном экономическом форуме вице-премьер Александр Новак сообщил, что в России нет предприятий топливно-энергетического комплекса, неспособных обеспечить безопасность объектов в соответствии с августовским указом Президента Владимира Путина.

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