Усику предложили заменить Джошуа в бою с Фьюри СпортпрессаСоветник украинского боксера Сергей Лапин рассказал, что команде Усика поступило предложение провести третий бой с Фьюри 20 ноября в Нью-Йорке.
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