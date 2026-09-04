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СПОРТПРЕССА

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Усику предложили заменить Джошуа в бою с Фьюри

Усику предложили заменить Джошуа в бою с Фьюри

Усику предложили заменить Джошуа в бою с Фьюри СпортпрессаСоветник украинского боксера Сергей Лапин рассказал, что команде Усика поступило предложение провести третий бой с Фьюри 20 ноября в Нью-Йорке.

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