CNN Türk: Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы, сообщает CNN Türk. Ранее Минобороны Турции сообщило, что сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженный кукурузой, отправится в Ливан в 8:30 по местному времени, совпадающему с московским.