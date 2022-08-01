CNN Türk: Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы, сообщает CNN Türk. Ранее Минобороны Турции сообщило, что сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженный кукурузой, отправится в Ливан в 8:30 по местному времени, совпадающему с московским.
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