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На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов в мире

На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов в мире

Местные власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации.На Гавайских островах в ночное время начал извергаться вулкан Килауэа, который считается одним из самых активных в мире, сообщает местная телекомпания Fox Weather.

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