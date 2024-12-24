На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов в мире

Местные власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации.На Гавайских островах в ночное время начал извергаться вулкан Килауэа, который считается одним из самых активных в мире, сообщает местная телекомпания Fox Weather.
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