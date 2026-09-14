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Царьград

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Смертельно опасный гриб свинушка: токсины копятся годами и убивают

Смертельно опасный гриб свинушка: токсины копятся годами и убивают

Вплоть до конца советской эпохи специальная литература относила свинушку к грибам, пригодным в пищу. Позднее исследования показали: содержащиеся в ней токсины способны годами накапливаться в человеческом организме, и антидота против такого эффекта не существует.

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