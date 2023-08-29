WSJ: В США трудности с разработкой гарантий безопасности Украине

Администрация действующего президента США Джо Байдена столкнулась с трудностями, связанными с поддержкой Украины и разработкой гарантий в сфере ее безопасности, поскольку не сможет повлиять на решение будущего президента об их возможной отмене.
Администрация действующего президента США Джо Байдена столкнулась с трудностями, связанными с поддержкой Украины и разработкой гарантий в сфере ее безопасности, поскольку не сможет повлиять на решение будущего президента об их возможной отмене.
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