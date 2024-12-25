Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Большие корабли просто так не тонут

Большие корабли просто так не тонут

ЮРИЙ  СЕЛИВАНОВ Уходящая американская администрация использует буквально каждый оставшийся ей день для максимального разжигания войны против России и устраивает одну за другой все более крупные провокации.

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