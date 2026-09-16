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Царьград

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Королю советской комедии Михаилу Кокшенову исполнилось бы 90 лет

Королю советской комедии Михаилу Кокшенову исполнилось бы 90 лет

За маской экранного добряка-простака скрывался тонкий интеллектуал с непростой судьбой.Ему пророчили карьеру рабочего из-за богатырского телосложения, но он стал королем советской комедии.

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