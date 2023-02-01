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«Матч ТВ» может показать турнир по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» и чемпионат России в Тюмени

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что «Матч ТВ» может показать чемпионат России по лыжным гонкам, а также турнир «Чемпионские высоты».

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