Восстановятся ли альткоины после текущего спада

Рынок криптовалют сигнализирует о потенциальном восстановлении после недавнего спада. Однако продолжающаяся волатильность продолжает приносить значительные убытки различным альткоинам, делая эффективное управление рисками критически важным для участников рынка.
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