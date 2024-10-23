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В Екатеринбурге осуждена женщина, которая получала деньги на несуществующего ребёнка

В Екатеринбурге осуждена женщина, которая получала деньги на несуществующего ребёнка

За мошенничество дама получила год принудработВ Екатеринбурге за мошенничество при получении выплат на ребёнка осуждена 44-летняя женщина.

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