Крымчане пока не спешат купаться в море, — опрос

Несмотря на наступление климатического лета, крымчане не спешат открывать купальный сезон. По результатам опроса в Telegram- канале «Телеграммы иZ Крыма», большинство жителей полуострова считают воду в море слишком холодной.
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