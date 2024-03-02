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Вступил в силу запрет разрушать гнезда птиц.

Вступил в силу запрет разрушать гнезда птиц.

Разрушение гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях, в случае ухудшения санитарного и эстетического состояния населенных пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строений либо причинения птицами беспокойства жителям населенных пунктов,  .

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