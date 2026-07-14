«Вор Родины»: врач из Армении осталась без работы из-за слов в адрес Пашиняна

Акушер-гинеколог со стажем работы более 20 лет Арпине Согоян была уволена из поликлиники в Армении после того, как при личной встрече с премьер-министром страны Николом Пашиняном назвала его «вором Родины».
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