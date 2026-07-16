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Царьград

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Госсекретарь США Рубио: Левые силы требуют коллективного ответа

Госсекретарь США Рубио: Левые силы требуют коллективного ответа

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о росте терроризма с участием левых сил. Выступая в Вашингтоне, он подчеркнул необходимость перестройки контртеррористических мер и координации международных усилий для борьбы с этой угрозой.

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