Госсекретарь США Рубио: Левые силы требуют коллективного ответа

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о росте терроризма с участием левых сил. Выступая в Вашингтоне, он подчеркнул необходимость перестройки контртеррористических мер и координации международных усилий для борьбы с этой угрозой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии