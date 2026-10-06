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Нижегородская правда

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Нижегородские предприниматели приглашаются на круглый стол «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» в Ардатове

Нижегородские предприниматели приглашаются на круглый стол «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» в Ардатове

Нижегородские предприниматели могут принять участие в выездном межмуниципальном круглом столе «Меры поддержки.

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