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Пелагея рассказала об изменах Телегина: «Не первая такая история. Он был готов уходить и готовился к этому заранее»

Пелагея рассказала об изменах Телегина: «Не первая такая история. Он был готов уходить и готовился к этому заранее»

Певица Пелагея в интервью ютуб-каналу Fametime TV рассказала об изменах своего бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина.

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